UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У РФ хочуть встановити на окупованих територіях московський часовий пояс

Фото: у РФ хочуть встановити на окупованих територіях московський часовий пояс (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До Держдуми РФ внесли законопроект, яким пропонується встановити московський часовий пояс до так званих "ДНР", "ЛНР", а також в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект.

Так, уряд вніс до Держдуми проєкт закону про включення "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської області до складу територій, що утворюють другу годинну зону (МСК, московський час, UTC+3).

При цьому, як зазначається в пояснювальній записці, на цих територіях нібито і так фактично діє московський час.

Нагадаємо, Кремль вигадав новий спосіб, як заселяти захоплені території України росіянами.

Крім того, росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях, зокрема у захопленій частині Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДНРХерсонська областьЗапорожская область