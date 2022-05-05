РФ хочет полностью контролировать доступ к Черному морю, - разведка Британии

Россия продолжает нападения на ключевые города - Одессу, Херсон и Мариуполь. Это намерение оккупантов полностью контролировать доступ к Черному морю
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные британской разведки.
В частности, захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику страны, отметили в разведке.
Наземные операции российских оккупационных войск сосредоточены на востоке Украины, но Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать.
Напомним, по данным Генштаба, вчера оккупанты потеряли контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.
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