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РФ хоче повністю контролювати доступ до Чорного моря, - розвідка Британії

Фото: РФ хоче повністю контролювати доступ до Чорного моря (vpk.name)
Автор: Артур Родивилов

Росія продовжує напади на ключові міста - Одесу, Херсон і Маріуполь. Цей намір окупантів повністю контролювати доступ до Чорного моря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані британської розвідки.

Зокрема, загарбники хочуть встановити контроль над морським сполученням України, щоб послабити економіку країни, зазначили в розвідці.

Наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України, але Росія продовжує завдавати ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати і деморалізувати.

Нагадаємо, за даними Генштабу, вчора окупанти втратили контроль над кількома населеними пунктами на межі Миколаївської та Херсонської областей.

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