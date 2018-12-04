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РФ хоче використати анексію Криму для розширення впливу на Азовське море, - Столтенберг

Новини » Політика    04.12.2018 - 18:54
РФ хоче використати анексію Криму для розширення впливу на Азовське море, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг заявив, що РФ порушує міжнародне право і закликав звільнити українських моряків

Росія, яка у 2014 році незаконно анексувала Крим, намагається використати це для розширення власного впливу на Азовське море. Про це у вівторок під час прес-конференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ НАТО з колегами з Грузії і України заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

Столтенберг заявив, що РФ порушує міжнародне право і закликав звільнити українських моряків, яких Росія незаконно захопила під час атаки на кораблі ВМС України у Керченській протоці.

"У 2014 році Росія незаконно анексувала Крим, і зараз намагається використати це для розширення власного впливу на все Азовське морі. Кілька днів тому ми бачили, що Росія використала військову силу проти українських кораблів та військово-морського персоналу. Ми закликаємо Росію негайно звільнити моряків і кораблі, які були захоплені", - наголосив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін ввечері у понеділок, 3 грудня, вилетів на міністерські засідання НАТО і ОБСЄ для обговорення агресії Росії в Керченській протоці проти українських кораблів.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників, на якій вимагатиме від Росії повернути полонених військових, кораблі Військово-морських сил ЗСУ, а також відкрити Керченську протоку для проходу суден в українські порти.

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