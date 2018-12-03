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Клімкін відбув на міністерські засідання НАТО та ОБСЄ

Новини » Політика    03.12.2018 - 23:15
Клімкін відбув на міністерські засідання НАТО та ОБСЄ
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Наступного тижня у голови МЗС України заплановані зустрічі в ЄС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін ввечері у понеділок, 3 грудня, вилетів на міністерські засідання НАТО і ОБСЄ для обговорення агресії Росії в Керченській протоці проти українських кораблів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра.

Згідно з повідомленням Клімкіна, наступного тижня у нього заплановані зустрічі з представниками Європейського союзу.

"Вирушаємо на міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ. ЄС залишимо на наступний тиждень", - написав Клімкін.

Клімкін відбув на міністерські засідання НАТО та ОБСЄ

Раніше у Держдепартаменті США повідомили, що держсекретар США Майкл Помпео в понеділок, 3 грудня, вирушає до Брюсселя для участі в міністерській зустрічі НАТО на рівні голів зовнішньополітичних відомств, де обговорить взаємодію Альянсу та ситуацію навколо України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Україна готова до зустрічі в нормандському форматі на рівні політичних радників, на якій вимагатиме від Росії повернути полонених військових, кораблі Військово-морських сил ЗСУ, а також відкрити Керченську протоку для проходу суден в українські порти.

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Новини України НАТООБСЄПавло КлімкінКерченский мост
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