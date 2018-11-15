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У Порошенко заявили, что РФ вмешивается в президентские выборы в Украине еще до их начала

Новости » Выборы Президента 2019    15.11.2018 - 20:17
У Порошенко заявили, что РФ вмешивается в президентские выборы в Украине еще до их начала
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отмечается, что вопрос власти в Украине будет решать не Кремль, а украинский народ

Заявления президента Российской Федерации (РФ) Владимира Путина о готовности сотрудничать с "любыми новыми" властями в Украине являются примером вмешательства России в избирательный процесс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко на странице в Facebook.

В частности, он отметил, что сегодняшние заявления Путина "являются явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась".

"Вопрос власти в Украине будет решать не Кремль, а украинский народ", - написал он.

У Порошенко заявили, что РФ вмешивается в президентские выборы в Украине еще до их начала

Напомним, Владимир Путин сегодня заявил, что РФ будет работать с любыми новыми властями Украины. Он также отметил, что "другого пути нет, и все равно придется договариваться".

Также Путин заявил, что действующие власти Украины "не способны урегулировать ситуацию на Донбассе".

Ранее Путин заявлял, что рассчитывает на то, что ему удастся выстраивать отношения и договариваться с новым руководством Украины

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