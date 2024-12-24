РФ хоче захопити плацдарм на правому березі Дніпра, але про штурм Херсона мова не йде, - ЗСУ

За словами Волошина, ворог ймовірно хоче перевести певні вогневі засоби на плацдарм, щоб після цього бити ними по Херсону.

"Тобто ворог шукає, так би мовити, промацує нашу оборону: де є слабкі місця, намагається визначити, де у нас стоять вогневі засоби намагається подивитись як розташована система оборони, де вогневі позиції", - пояснив він.

Водночас речник додав, що назвати це намаганням йти у великий штурм чи форсувати Дніпро, не можна.

Ризик наступу росіян на Херсон

На півдні України сьогодні зберігається загроза на двох ключових напрямках. . Інформовані джерела РБК-Україна підтвердили, що Росія не відмовилася від планів почати наступ у Запорізькій області та спробувати прорватися на Херсон. Водночас готовність до наступу на правобережну частину Херсонської області у російських сил є більшою, ніж у Запорізькому регіоні.

Щодо Херсонської області, яка входить до сфери відповідальності УВ "Дніпро", російські війська вже намагалися здійснити наступальні дії на правобережжя Дніпра. Остання така спроба відбулася зовсім нещодавно: диверсійно-розвідувальні групи противника (ДРГ) намагалися прорватися в район Антонівського мосту з боку Олешок. Атаки були успішно відбиті Силами оборони.

Про те, чого очікувати від війни у наступному році - в матеріалі РБК-Україна "Пʼять сценаріїв війни. Чого чекати на фронті у 2025 і чи можливі переговори з РФ".