РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу Днепра, но о штурме Херсона речь не идет, - ВСУ

По словам Волошина, враг вероятно хочет перевести определенные огневые средства на плацдарм, чтобы после этого бить ими по Херсону.

"То есть враг ищет, так сказать, прощупывает нашу оборону: где есть слабые места, пытается определить, где у нас стоят огневые средства, пытается посмотреть как расположена система обороны, где огневые позиции", - пояснил он.

В то же время спикер добавил, что назвать это попыткой идти в большой штурм или форсировать Днепр, нельзя.

Риск наступления россиян на Херсон

На юге Украины сегодня сохраняется угроза на двух ключевых направлениях. Информированные источники РБК-Украина подтвердили, что Россия не отказалась от планов начать наступление в Запорожской области и попытаться прорваться на Херсон. В то же время готовность к наступлению на правобережную часть Херсонской области у российских сил больше, чем в Запорожском регионе.

В Херсонской области, которая входит в сферу ответственности УВ «Днепр», российские войска уже пытались осуществить наступательные действия на правобережье Днепра. Последняя такая попытка состоялась совсем недавно: диверсионно-разведывательные группы противника (ДРГ) пытались прорваться в район Антоновского моста со стороны Олешек. Атаки были успешно отбиты Силами обороны.

О том, чего ожидать от войны в следующем году - в материале РБК-Украина "Пять сценариев войны. Чего ждать на фронте в 2025 и возможны ли переговоры с РФ".