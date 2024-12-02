Не тільки Запоріжжя: росіяни готують ще один наступ на півдні України, - джерела
Окрім наступу на Запоріжжя росіяни можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію - з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро, адже всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя. Що відбувається на фронті і які плани в Путіна".
Два джерела видання стверджують, що окупанти звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська.
Як зазначається в матеріалі, Кремль в межах можливих переговорів про потенційне завершення війни хоче вимагати всю територію Херсонської та Запорізької областей, а не тільки ту їх частину, які він на сьогодні захопив. Тому на випадок, якщо такі переговори відбудуться, Москва прагне зняти дискусії щодо контролю над цими двома областями.
Зрештою, це завдання-максимум у росіян. Завдання-мінімум - розтягування українських сил.
"Ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть розпочинати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до тієї, що ми робили в Кринках. Шансів знову захопити Херсон у них немає. Але для них важливо зачепитись за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки, і насамперед - для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани - і по Херсону, і по Запорізькій області - і теж готуємось", - сказав один зі співрозмовників видання.
Очікуваний наступ на Запоріжжя
Нагадаємо, Росія продовжує наступ на різних ділянках вздовж всього Східного фронту. Одночасно Москва готується активізації ще і на Півдні, де понад рік зберігалась відносна стабільність.
За даними джерел РБК-Україна, ворог може розпочати свій наступ на Запоріжжя після 5 грудня. Хоча варто зазначити, що і цю дату не слід вважати кінцевою, адже до цього Москва вже не раз переносила "День Д".
Росія може нанести удар в районі Кам'янського - П'ятихаток Запорізької області на північ, щоб підійти якомога ближче до міста Запоріжжя і отримати можливість обстрілювати південну частину обласного центра зі ствольної артилерії.
Херсон був звільнений від російських військ 11 листопада 2022 року під час контрнаступу Збройних сил України на півдні країни. Це стало однією з ключових перемог України у війні, що триває з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Після звільнення в місті почали відновлювати українську адміністрацію та інфраструктуру.