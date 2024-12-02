Не тільки Запоріжжя: росіяни готують ще один наступ на півдні України, - джерела

Окрім наступу на Запоріжжя росіяни можуть найближчим часом здійснити ще одну операцію - з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро, адже всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Росія готує наступ на Херсон та Запоріжжя. Що відбувається на фронті і які плани в Путіна ".

Два джерела видання стверджують, що окупанти звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська.

Як зазначається в матеріалі, Кремль в межах можливих переговорів про потенційне завершення війни хоче вимагати всю територію Херсонської та Запорізької областей, а не тільки ту їх частину, які він на сьогодні захопив. Тому на випадок, якщо такі переговори відбудуться, Москва прагне зняти дискусії щодо контролю над цими двома областями.

Зрештою, це завдання-максимум у росіян. Завдання-мінімум - розтягування українських сил.

"Ми знаємо про їхні наміри, але ми не знаємо точно, коли вони хочуть розпочинати. Росіяни хочуть провести дзеркальну операцію до тієї, що ми робили в Кринках. Шансів знову захопити Херсон у них немає. Але для них важливо зачепитись за якусь вулицю, за якісь будинки для картинки, і насамперед - для розтягування нашої лінії фронту. Ми знаємо про їхні плани - і по Херсону, і по Запорізькій області - і теж готуємось", - сказав один зі співрозмовників видання.

Очікуваний наступ на Запоріжжя

Нагадаємо, Росія продовжує наступ на різних ділянках вздовж всього Східного фронту. Одночасно Москва готується активізації ще і на Півдні, де понад рік зберігалась відносна стабільність.

За даними джерел РБК-Україна, ворог може розпочати свій наступ на Запоріжжя після 5 грудня. Хоча варто зазначити, що і цю дату не слід вважати кінцевою, адже до цього Москва вже не раз переносила "День Д".

Росія може нанести удар в районі Кам'янського - П'ятихаток Запорізької області на північ, щоб підійти якомога ближче до міста Запоріжжя і отримати можливість обстрілювати південну частину обласного центра зі ствольної артилерії.