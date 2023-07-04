РФ хоче возити туристів в Крим кораблями, а не по мосту. Експерт пояснив наміри окупантів

У Кремлі запропонували перевозити туристів до Криму на кораблях або через окуповану частину Запорізької області. У такий спосіб росіяни хочуть звільнити Кримський міст від цивільних осіб і налагодити військові поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.

Пробки на в'їзд в Крим

Сьогодні міністр транспорту РФ Віталій Савельєв запропонував відкрити рух Херсонським мостом для об'їзду Кримського мосту. Також він заявив, що поромною переправою, оминаючи Кримський міст, перевозитимуть до 1 тисячі автомобілів на день, буде задіяно 6 суден.

Російський диктатор Володимир Путін взагалі доручив з усіх боків оцінити ідею спрямувати частину потоку туристів до Криму не по мосту, а через захоплені частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Савельєв додав, що Міноборони РФ готове надати два великі десантні кораблі місткістю по 40 автомобілів кожен для перевезення через Керченську протоку.

Які наміри мають окупанти

"Для них важливий Кримський міст з точки зору логістики до Криму, тому що на півострові є багато військових баз та об'єктів, де можна зберігати боєприпаси і зброю. Через це для Росії важливо мати біль менш вільніший проїзд для того, аби забезпечувати потреби окупантів в Криму", - відповів Мусієнко.

За його словами, росіяни використовують як міст, так і безпосередньо морське сполучення для військових поставок на окупований Крим. Однак сухопутне сполучення з Кримом для них залишається пріоритетним, тому їм треба мати можливість для забезпечення швидкого транспортування.

Чим ризикують росіяни

"Чому так, тому що як раз остерігається російське командування, що як тільки українські війська прорвуть першу лінію оборони ворога на півдні, зможуть закріпитись за позиціями і далі просуватимуться на оперативному просторі який відкриється, фактично це дасть можливість перервати логістику та відрізати логістику для російських військ, наприклад по багатьом напрямкам", - додав експерт.

Олександр Мусієнко пояснив, що це зокрема стосується і напрямку так званого "сухопутного коридору" в Крим через Запорізьку та Херсонську областію.

"Тому вони цього остерігаються і хочуть мати Кримський міст завжди пріоритетним та вільним для військових потреб", - пояснив експерт.

Чи можуть росіяни використовувати цивільних в якості "живого щита"

Путін доручив розглянути можливість добиратись в Крим через окуповані території України, проте Мусієнко вважає, що скористатись "живим щитом" росіяни не зможуть.

"Розумієте, ми ж не збираємось завдавати удари по дорогах. Наша ціль може бути мости, наші цілі можуть бути військові об'єкти окупанта, наша ціль може бути залізниця, але точно наша ціль не будуть цивільні люди", - пояснив експерт.

Пробки на Кримському мосту

Днями на Кримському мосту утворилися багатокілометрові затори. Влада РФ вирішила виправдатися, що посилені перевірки пов'язані з туристичним сезоном. Довжина затора на під'їзді до Кримського мосту з боку РФ була понад 13 км.