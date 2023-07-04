РФ хочет возить туристов в Крым кораблями, а не по мосту. Эксперт объяснил намерения оккупантов

В Кремле предложили перевозить туристов в Крым на кораблях или через оккупированную часть Запорожской области. Таким образом, россияне хотят освободить Крымский мост от гражданских лиц и наладить военные поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

Пробки на въезд в Крым

Сегодня министр транспорта РФ Виталий Савельев предложил открыть движение по Херсонскому мосту для объезда Крымского моста. Также он заявил, что по паромной переправе, минуя Крымский мост, будут перевозить до 1 тысячи автомобилей в день, будет задействовано 6 судов.

Российский диктатор Владимир Путин вообще поручил со всех сторон оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через захваченные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Савельев добавил, что Минобороны РФ готово предоставить два больших десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый для перевозки через Керченский пролив.

Какие намерения имеют оккупанты

"Для них важен Крымский мост с точки зрения логистики в Крым, потому что на полуострове есть много военных баз и объектов, где можно хранить боеприпасы и оружие. Поэтому для России важно иметь более или менее свободный проезд для того, чтобы обеспечивать потребности оккупантов в Крыму", - ответил Мусиенко.

По его словам, россияне используют как мост, так и непосредственно морское сообщение для военных поставок на оккупированный Крым. Однако сухопутное сообщение с Крымом для них остается приоритетным, поэтому им надо иметь возможность для обеспечения быстрой транспортировки.

Чем рискуют россияне

"Почему так, потому что как раз опасается российское командование, что как только украинские войска прорвут первую линию обороны врага на юге, смогут закрепиться за позициями и дальше будут продвигаться на оперативном пространстве, которое откроется, фактически это даст возможность прервать логистику и отрезать логистику для российских войск, например по многим направлениям", - добавил эксперт.

Александр Мусиенко пояснил, что это в частности касается и направления так называемого "сухопутного коридора" в Крым через Запорожскую и Херсонскую области.

"Поэтому они этого опасаются и хотят иметь Крымский мост всегда приоритетным и свободным для военных нужд", - пояснил эксперт.

Могут ли россияне использовать гражданских в качестве "живого щита"

Путин поручил рассмотреть возможность добираться в Крым через оккупированные территории Украины, однако Мусиенко считает, что воспользоваться "живым щитом" россияне не смогут.

"Понимаете, мы же не собираемся наносить удары по дорогам. Наша цель может быть мосты, наши цели могут быть военные объекты оккупанта, наша цель может быть железная дорога, но точно наша цель не будут гражданские люди", - пояснил эксперт.

Пробки на Крымском мосту

На днях на Крымском мосту образовались многокилометровые пробки. Власти РФ решили оправдаться, что усиленные проверки связаны с туристическим сезоном. Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны РФ была более 13 км.