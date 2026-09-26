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РФ хоче витягнути українців на новий "Майдан": ЦПД викрив кампанію Кремля

11:02 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: Майдан Незалежності в Києві під час Революції Гідності, 8 грудня 2013 року (Getty Images)

В українському інфопросторі знову поширюють заклики виходити на "Майдан" і вимагати змін від влади. За цією кампанією стоїть Кремль.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У ЦПД повідомили, що фіксують у соцмережах масштабну інформаційну кампанію, яку, за даними Центру, інспірує Росія. Її автори намагаються поширювати заклики до протестів і дестабілізації ситуації в Україні.

Зокрема, в українському інформаційному просторі активно тиражують заклики виходити на "Майдан" та вимагати від влади "негайного укладання миру", "скасування мобілізації", "негайних виборів" та інших рішень.

При цьому в таких повідомленнях як "лідерів протесту" подають нібито українських військовослужбовців.

Для чого Росія це робить

За отриманими розвідувальними даними, таким способом Росія намагається втягнути українських військових у протестні акції.

У ЦПД зазначили, що метою кампанії є внутрішня дестабілізація України та підрив її обороноздатності. Для цього в соцмережах поширюють повідомлення, які можуть створювати враження нібито широкої підтримки протестів серед українців та військових.

У Центрі закликали не піддаватися на такі маніпуляції та перевіряти інформацію перед тим, як довіряти їй або поширювати її.

"Не піддавайтеся на ворожі маніпуляції та довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації", - наголосили в ЦПД.

Крім того, російські інформаційні ресурси вже неодноразово поширювали фейки про нібито примусову мобілізацію жінок в Україні. У ЦПД наголошують, що такі вкиди є частиною системної кампанії, спрямованої на поширення панічних настроїв та дестабілізацію українського суспільства.

Також на початку вересня російська пропаганда активізувала кампанію з поширення непідтверджених історій про нібито "звірства ЗСУ" проти цивільних на Донбасі.

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Російська ФедераціяУкраїнаМайдан