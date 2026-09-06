У Путіна запустили нову хвилю фейків про "звірства ЗСУ" на Донбасі

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про нібито "звірства ЗСУ" на Донбасі. Кремлівські ресурси поширюють непідтверджені історії від так званих очевидців.

За даними ЦПД, російські медіа запустили серію матеріалів, у яких розповідають про нібито злочини українських військових проти цивільних.

Зокрема, пропагандисти поширюють історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український безпілотник нібито навмисно атакував її родину з немовлям під час евакуації.

В іншому матеріалі йдеться про жінку, яка начебто через "атакт ЗСУ" була змушена залишити пораненого чоловіка на дорозі.

Водночас, наголошують у ЦПД, ці твердження не мають незалежних підтверджень. Їхню достовірність неможливо перевірити, а російські ресурси подають розповіді окремих людей як докази нібито злочинів українських військових.

Навіщо Росія поширює фейки

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що такі матеріали створюються за типовими шаблонами російської пропаганди.

Їхня мета – дискредитувати Збройні сили України та сформувати образ України як "ворога" серед російської аудиторії та жителів тимчасово окупованих територій.

Крім того, таким чином Кремль намагається відвернути увагу від реальних руйнувань і загибелі цивільних внаслідок російської агресії.