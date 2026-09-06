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У Путіна запустили нову хвилю фейків про "звірства ЗСУ" на Донбасі

08:18 06.09.2026 Нд
2 хв
Мета фейків РФ - сформувати образ України як "ворога" серед росіян та жителів в окупації
aimg Юлія Маловічко
У Путіна запустили нову хвилю фейків про "звірства ЗСУ" на Донбасі Фото: РФ вигадала черговийф фейк про армію України (Getty Images)
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Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про нібито "звірства ЗСУ" на Донбасі. Кремлівські ресурси поширюють непідтверджені історії від так званих очевидців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України..

За даними ЦПД, російські медіа запустили серію матеріалів, у яких розповідають про нібито злочини українських військових проти цивільних.

Зокрема, пропагандисти поширюють історію жительки Костянтинівки, яка стверджує, що український безпілотник нібито навмисно атакував її родину з немовлям під час евакуації.

В іншому матеріалі йдеться про жінку, яка начебто через "атакт ЗСУ" була змушена залишити пораненого чоловіка на дорозі.

Водночас, наголошують у ЦПД, ці твердження не мають незалежних підтверджень. Їхню достовірність неможливо перевірити, а російські ресурси подають розповіді окремих людей як докази нібито злочинів українських військових.

Навіщо Росія поширює фейки

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що такі матеріали створюються за типовими шаблонами російської пропаганди.

Їхня мета – дискредитувати Збройні сили України та сформувати образ України як "ворога" серед російської аудиторії та жителів тимчасово окупованих територій.

Крім того, таким чином Кремль намагається відвернути увагу від реальних руйнувань і загибелі цивільних внаслідок російської агресії.

Зазначимо, окрім вищесказаного нещодавно РФ розповсюджувала фейк про захоплення територій на Сумщині. А саме йдеться про ніби-то захоплення села Храпівщина.

Ми також писали, що українські військові продовжують стримувати атаки окупантів на східних та північних рубежах, відбиваючи спроби противника просунутися вглиб території України.

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Російська Федерація Донбас Фейки
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