РФ хочет вытащить украинцев на новый "Майдан": ЦПД разоблачил кампанию Кремля

В ЦПД сообщили, что фиксируют в соцсетях масштабную информационную кампанию, которую, по данным Центра, инспирирует Россия. Ее авторы пытаются распространять призывы к протестам и дестабилизации ситуации в Украине.

В частности, в украинском информационном пространстве активно тиражируют призывы выходить на "Майдан" и потребовать от власти "немедленного заключения мира", "отмены мобилизации", "немедленных выборов" и других решений.

При этом в таких сообщениях, как "лидеров протеста", подают якобы украинских военнослужащих.

Для чего Россия это делает

По полученным разведывательным данным, таким способом Россия пытается вовлечь украинских военных в акции протеста.

В ЦПД отметили, что целью кампании является внутренняя дестабилизация Украины и подрыв ее обороноспособности. Для этого в соцсетях распространяют сообщения, которые могут создавать впечатление широкой поддержки протестов среди украинцев и военных.

В Центре призывали не подвергаться таким манипуляциям и проверять информацию перед тем, как доверять ей или распространять ее.

"Не поддавайтесь на вражеские манипуляции и доверяйте только верифицированным источникам информации", - подчеркнули в ЦПД.