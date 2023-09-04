РФ хоче використати "вибори" на окупованих територіях для пришвидшення мобілізації
Напередодні псевдовиборів військомати на території тимчасово окупованої Луганської області отримали вказівку на пришвидшення постановки на так званий "військовий облік" місцевих мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Під час організованих Кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію.
В спротиві зазначають, що саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на "виборчих дільницях" в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.
"Центр національного спротиву закликає оминати утворені окупантами "виборчі дільниці", й за можливості залишити своє помешкання на період осіннього загострення у ворога, адже вибори потрібні Кремлю лише як пропагандистська картинка, а їх результати визначені заздалегідь", - закликають в ЦНС.
"Вибори" на окупованих територіях
10 вересня російські терористи проведуть вибори різного рівня, в тому числі, і довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Також вони планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.
Як відзначила розвідка Британії, таким чином Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини".
В ЦНС раніше зазначали, що окупанти для цього привозять з РФ "активістів", політтехнологів та інший персонал для проведення всевдовиборів. А вчора стало відомо, що під ці дати викликали з відпусток всіх "поліцейських" регіонів.
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