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РФ хочет использовать "выборы" на оккупированных территориях для ускорения мобилизации

Понедельник 04 сентября 2023 03:49
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РФ хочет использовать "выборы" на оккупированных территориях для ускорения мобилизации Фото: РФ активизирует мобилизацию на фоне "выборов" на ТОТ (GetttyImages)
Автор: Антон Малиновский

В преддверии псевдовыборов военноматы на территории временно оккупированной Луганской области получили указание на ускорение постановки на так называемый "военный учет" местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Во время организованных Кремлем псевдовыборов на ВТО планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию.

В сопротивлении отмечают, что именно с этой целью оккупационные администрации позволили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на "избирательных участках", в том числе украинские паспорта и водительские права.

"Центр национального сопротивления призывает обходить образовавшиеся оккупантами "избирательные участки", и по возможности покинуть свое жилье на период осеннего обострения у врага, ведь выборы нужны Кремлю только как пропагандистская картинка, а их результаты определены заранее", - призывают в ЦНС.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября российские террористы проведут выборы разного уровня, в том числе, и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. Также они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Как отметила разведка Британии, таким образом Россия хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части".

В ЦНС ранее отмечали, что оккупанты для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и другой персонал для проведения всевдовыборов. Вчера же стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.

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