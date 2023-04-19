РФ хоче "відправити на відпочинок" понад 25 тисяч дітей із окупованих територій України

"Йдеться про 631 табір на базі освітніх організацій із денним перебуванням дітей. Це зможе залучити до відпочинку 20 тисяч дітей. І ще 6 тисяч дітей із нових регіонів відпочинуть в інших суб'єктах РФ, зокрема на Чорному морі", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, оскільки вони винні у депортації українців до РФ.

Крім того, 8 квітня Україні вдалося повернути понад 30 дітей, яких незаконно вивезли з країни росіяни.

Додамо, що прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав Росію повернути викрадених дітей до України.

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