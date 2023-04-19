РФ хочет "отправить на отдых" более 25 тысяч детей из оккупированных территорий Украины

Россия хочет отправить якобы на отдых более 26 тысяч детей из оккупированных территорий Украины.

"Речь идет о 631 лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей. Это сможет привлечь к отдыху 20 тысяч детей. И еще 6 тысяч детей из новых регионов отдохнут в других субъектах РФ, в том числе на Черном море", - заявила она.

Напомним, ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они виновны в депортации украинцев в РФ.

Кроме того, 8 апреля Украине удалось вернуть более 30 детей, которых незаконно вывезли из страны россияне.

Добавим, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

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