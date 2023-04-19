РФ хочет "отправить на отдых" более 25 тысяч детей из оккупированных территорий Украины
Россия хочет отправить якобы на отдых более 26 тысяч детей из оккупированных территорий Украины.
Об этом заявила заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РБК-Украина.
"Речь идет о 631 лагере на базе образовательных организаций с дневным пребыванием детей. Это сможет привлечь к отдыху 20 тысяч детей. И еще 6 тысяч детей из новых регионов отдохнут в других субъектах РФ, в том числе на Черном море", - заявила она.
Напомним, ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, поскольку они виновны в депортации украинцев в РФ.
Кроме того, 8 апреля Украине удалось вернуть более 30 детей, которых незаконно вывезли из страны россияне.
Добавим, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.
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