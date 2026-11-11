РФ хоче укласти з країнами НАТО пакти про ненапад у рамках нової архітектури безпеки

Високопоставлений дипломат МЗС Росії Олексій Дробінін представив три можливі формати майбутніх домовленостей. Він озвучив їх під час конференції з питань безпеки в Москві.

Перший варіант передбачає створення колективного оборонного союзу або укладення двосторонніх угод про взаємну допомогу. Як приклади таких домовленостей Дробінін навів договори, які Росія має з Білоруссю та Північною Кореєю.

Другий формат - політичні угоди, за якими сторони зобов'язувалися б не допомагати противникам одна одної в разі агресії. Подібний договір Москва має з Іраном.

Третій варіант, запропонований російським дипломатом, - двосторонні пакти про ненапад. За його словами, такі угоди могли б укласти, зокрема, з окремими державами-членами НАТО.

"Наприклад, угоди такого роду можна було б укласти, серед іншого, з окремими державами-членами НАТО, які тоді отримали б, наприклад, додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Російської Федерації", - заявив Дробінін.

Водночас дипломат не уточнив, які саме країни Альянсу Москва хотіла б бачити учасниками таких домовленостей і на яких умовах їх пропонує укладати.

