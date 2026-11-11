РФ хочет заключить со странами НАТО пакты о ненападении в рамках новой архитектуры безопасности

Высокопоставленный дипломат МИД России Алексей Дробинин представил три возможных формата будущих договоренностей. Он озвучил их на конференции по вопросам безопасности в Москве.

Первый вариант предполагает создание коллективного оборонного союза или заключение двусторонних соглашений о взаимной помощи. В качестве примеров таких договоренностей Дробинин привел договоры, которые Россия имеет с Беларусью и Северной Кореей.

Второй формат – политические соглашения, по которым стороны обязывались бы не помогать противникам друг друга в случае агрессии. Подобный договор Москва имеет с Ираном.

Третий вариант, предложенный российским дипломатом, – двусторонние пакты о ненападении. По его словам, такие соглашения могли бы заключить, в частности, с отдельными государствами-членами НАТО.

"Например, соглашения такого рода можно было бы заключить, в частности, с отдельными государствами-членами НАТО, которые тогда получили бы, например, дополнительные индивидуальные гарантии безопасности от Российской Федерации", - заявил Дробинин.

В то же время, дипломат не уточнил, какие именно страны Альянса Москва хотела бы видеть участниками таких договоренностей и на каких условиях их предлагает заключать.