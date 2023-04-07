Дефіцит бюджету РФ через санкції та витрати на війну зріс майже до 30 млрд доларів

Дефіцит федерального бюджету Росії у першому кварталі 2023 року становив 2,4 трлн рублів (28,9 млрд доларів) через великі витрати Москви та падіння доходів від нафти та газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства фінансів РФ.

Рік тому Росія мала профіцит у розмірі 1,13 трлн рублів, але відтоді значні витрати на війну проти України та західні санкції щодо її найважливіших експортних поставок нафти і газу вдарили по державній скарбниці.

За попередніми даними Мінфіну, загальні державні доходи Росії за квартал знизилися на 20,8% порівняно з 2022 роком і склали 5,7 трлн рублів, що обумовлено падінням доходів від енергетики на 45% до 1,64 трлн рублів.

Витрати у своїй прискорилися на 34% до 8,1 трлн рублів.

Мінфін РФ припинив публікацію щомісячних даних про виконання бюджету минулого року. Але, судячи з останніх даних, у березні в Росії було зафіксовано профіцит у розмірі 181 млрд рублів після дефіциту 821 млрд рублів у лютому і 1,76 трлн рублів у січні.