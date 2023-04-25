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РФ хочет сократить субсидии для нефтяных компаний из-за значительных расходов на войну, - Bloomberg

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Россия, Вторник 25 апреля 2023 22:04
РФ хочет сократить субсидии для нефтяных компаний из-за значительных расходов на войну, - Bloomberg Фото: Нефть (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российское правительство рассматривает возможность сокращения субсидий национальным нефтеперерабатывающим заводам, поскольку оно ищет способы ограничить расходы в условиях больших расходов на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Минфин РФ заявлял, что в прошлом году страна потратила 26,6 млрд долларов на компенсацию переработчикам разницы между базовой ценой отечественного топлива и его теоретической стоимостью при экспорте в Европу.

"Теперь, когда второй год войны в Украине ложится тяжелым бременем на российский бюджет, правительство в Кремле намерено поднять базовую цену на бензин и дизельное топливо в формулах субсидирования на 50%", - говорится в материале.

Это сократит будущие субсидии или даже может повлечь за собой ситуацию, когда нефтепереработчикам придется платить в бюджет, если базовая цена на горючее превысит стоимость европейского экспорта.

Окончательного решения о размере повышения и о том, будут ли вообще изменены формулы, пока нет. Если это предложение будет реализовано, оно съест прибыль российских нефтяных компаний, потому что правительство заявило, что оно стремится удерживать рост внутренних цен на топливо в пределах инфляции, поэтому стоимость не может быть немедленно переведена на потребителей.

Нефтегазовая промышленность страны является ключевым источником налоговых поступлений для Кремля, однако западные ценовые ограничения и ограничения на импорт отражаются в доходах РФ.

Напомним, что дефицит федерального бюджета России в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн рублей (28,9 млрд долларов) из-за больших расходов Москвы и падения доходов от нефти и газа.

Россия скрывает беспрецедентную треть своих бюджетных расходов, что является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты.

Россия сможет выдержать длительную войну с Украиной на истощение. Однако возможности Москвы интенсифицировать конфликт, чтобы изменить ситуацию на поле боя, кажутся почти невозможными.

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