Економіка Росії може витримати тривалу війну, але не більш інтенсивну, - The Economist

Росія зможе витримати тривалу війну з Україною на виснаження. Однак можливості Москви інтенсифікувати конфлікт, щоб змінити ситуацію на полі бою, видаються майже неможливими.

Як зазначається в публікації, за визнанням президента Росії Володимира Путіна, "неправомірні обмеження, накладені на російську економіку в середньостроковій перспективі, справді можуть вплинути на неї негативно".

Автори The Economist вважають, що за останні 14 місяців російська бюрократія здійснила три подвиги. Вона знайшла способи протистояти санкціям. Вона надала достатньо людей і техніки для вторгнення Росії. І все це без різкого зниження рівня життя, яке могло спровокувати народні хвилювання.

"Але будь-яка спроба ескалації конфлікту неминуче зведе нанівець ці успіхи", - йдеться у публікації.

Росії доводиться справлятися з широким спектром санкцій, будь-коли накладених на велику країну, зокрема щодо осіб, пов'язаних з війною, щодо фінансових операцій за участю російських організацій, експорту певних товарів до Росії та імпорту більшості товарів з Росії.

Однак Росія продовжує імпортувати майже стільки ж, скільки до вторгнення. На зміну Заходу прийшли нові торгові партнери. Наразі Китай продає в Росію вдвічі більше, ніж у 2019 році. Різко виріс "паралельний" імпорт - несанкціонований продаж із Заходу до Росії через третю країну всього, від газованих напоїв до комп'ютерних чіпів.

Вплив санкцій на російський експорт був сильнішим, але західні країни завжди уникали робити їх занадто жорсткими, побоюючись підвищення цін на енергоносії для власних споживачів до нестерпного рівня.

Міжнародне енергетичне агентство вважає, що доходи Росії від продажу нафти в березні були на 43% нижчими, ніж роком раніше. Економісти очікують, що профіцит рахунку поточних операцій країни впаде цього року до 3-4% ВВП, що відповідає середньому показнику 2010-х років.

Зниження продажів вуглеводнів означає зниження державних доходів. 2022 року дефіцит російського уряду становив близько 3 трильйонів рублів (37 млрд доларів), або 2% ВВП. Цього року планується щось подібне, але фактичні дані про витрати та податки говорять, що за дефіцит досягне 10 трлн рублів, що становить 5% ВВП.

Тим не менш, російська держава має багато можливостей фінансувати себе. У російському суверенному фонді досі є близько 150 млрд доларів (близько 10% ВВП), навіть після того, як минулого року він скоротився приблизно на 30 млрд доларів. Уряд міг би також збільшити запозичення. Небувалий експорт у минулому році залишив великі російські енергетичні компанії з великою кількістю грошей, які вони мають десь розмістити. Ці фірми, які у будь-якому разі переважно належать державі, також можуть зіткнутися з податком на непередбачуваний прибуток. А російські фінансові інститути мають у своєму розпорядженні достатні активи, щоб покрити дефіцит в 10 трлн рублів протягом 25 років - величезний ресурс, який уряд може якимось чином спробувати використати.

"Іншими словами, гроші не будуть серйозною перешкодою для військових дій. Вимоги до бюджету для цього в будь-якому разі скромні. Наше найкраще припущення, засноване на порівнянні фактичних цифр видатків з тим, що було закладено у бюджеті до війни, полягає в тому, що напад Росії на Україну нині коштує їй приблизно 5 трильйонів рублів на рік, або 3% ВВП - менше, ніж Америка витратила на війну в Кореї", - йдеться в публікації.

Але заміна пошкоджених озброєнь та витрачених боєприпасів – це не просто питання грошей. Росія зробила дуже багато військової техніки. Наприклад, згідно з нещодавнім звітом Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), аналітичного центру, оцінки кількості бронетехніки, знищеної під час війни, коливаються від 8 000 до 16 000. Росія також втратила багато літаків, безпілотників та артилерійських систем.

Одним із рішень є використання існуючих запасів, хоча багато хто з них застарів і перебуває в поганому стані. Інший – перенаправити зброю, призначену для експорту, на передову.

Росія також намагається виробляти більше зброї. Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, нещодавно заявив, що у 2023 році країна виготовить 1500 сучасних танків. Чиновники також заявили, що хочуть, щоб безпілотники провадилися в Росії в масовому порядку. Деякі заводи працюють цілодобово. Уряд щедро кредитує виробників зброї або наказує банкам це робити. Згідно з офіційною статистикою, у січні та лютому виробництво "готових металевих виробів" було на 20% вищим, ніж роком раніше.

Однак для виробництва передової зброї йому потрібен доступ до високотехнологічних компонентів подвійного призначення західного виробництва, від двигунів до мікрочіпів, які важко отримати через західні санкції. Відчайдушно необхідні деталі завжди можна перенаправити на термінове застосування. Так, у лютому уряд тимчасово припинив прийом заяв на біометричні паспорти з метою економії мікрочіпів. Високоякісні пральні машини також імпортуються у великих кількостях, щоб витягувати чіпи, імовірно для використання в керованих ракетах та іншому військовому спорядженні. Українська військова розвідка нещодавно повідомила, що щомісяця Росії вдається виробляти близько 30 ракет Х-101 і 20 "Калібрів" - двох основних типів керованих ракет - ймовірно завдяки таким хитрощам.

Але обсяги виробленої передової зброї далекі від того, що потрібно Росії, щоб заповнити свої запаси, що виснажуються. Українські та західні військові чиновники вважають, що Росія витратила більшу частину своїх запасів найточніших керованих ракет. Серійні номери, знайдені серед уламків ракет, дозволяють припустити, що зараз використовуються нові, виготовлені під час війни. Інсайдери кажуть, що армія просить удесятеро більше танків, ніж можуть зробити російські заводи. Нестача програмного забезпечення та технічного обладнання, схоже, також заважає розвитку виробництва безпілотників у Росії.

Однак те, чого Росії не вистачає як, вона може частково компенсувати у кількості, модернізуючи зброю радянських часів. Щомісяця вона модернізує приблизно 90 старих танків, оснащуючи їх новою електронікою та системами зв'язку. Вона модернізує старі ракети, які менш точні, але їх важко перехопити, та перепрофілює ядерні системи доставки для їхнього запуску. Вона розбирає цивільні літаки для ремонту винищувачів.

Росія також отримує військові постачання від союзників. Деякі артилерійські снаряди, схоже, прибувають із Китаю через Білорусь. Росія також купує (нібито цивільні) безпілотники у свого східного сусіда, а також артилерійські снаряди у Північної Кореї. Повідомляється, що Іран також обміняв 60 літаків Су-35 на кілька тисяч дронів-камікадзе. Одним словом, якість російської зброї знижується, але вона знайшла способи уникнути її виснаження.

Пошук достатньої кількості людей, щоб підтримувати військові дії є ще однією проблемою. Багато хто загинув у бою; багато інших емігрували. За даними аудитора "ФінЕкспертизи", за рік до грудня 2022 року кількість працевлаштованих росіян у віці до 35 років скоротилася на 1,3 млн осіб. Нестача робітників є звичайним явищем. На кожного безробітного припадає 2,5 вакансії. Заробітна плата швидко зростає. Особливо мало фахівців, таких як IT-інженери та юристи.

Нестача робочої сили ускладнює життя військовим вербувальникам. Армія тепер розсилає повідомлення про заклик і мобілізацію електронною поштою на додаток до паперових копій, щоб людям було важче вдавати, що вони їх не бачили. Призовникам заборонено залишати країну. Однак за достатнього примусу в Росії не повинно виникнути проблем із поповненням своїх лав. У країні скоро закінчаться молоді люди: до війни їх було близько 17 мільйонів. Але чим більше людей на передовій, тим менше людей в офісах та на заводах. І що ширше поширення набуває військова повинність у великих містах, як Москва і Санкт-Петербург, то вища ймовірність народних заворушень.

Загалом російська економіка виявилася стійкою. Реальний ВВП впав лише на 2-3% минулого року, що набагато менше, ніж падіння на 10-15%, яке передбачали багато економістів.

Все це говорить про те, що Путін має бути в змозі підтримувати воєнні дії протягом певного часу. А ось розширити його – інша справа. Деякі праві закликають Путіна витратити на вторгнення більше кількох процентних пунктів ВВП. Але важко зрозуміти, як Путіну вдалося це зробити, зберігши при цьому економічну стабільність та рівень життя.

Першою проблемою буде швидке збирання грошей. Не всі активи суверенної фундації ліквідні. Друкування грошей підстьобне інфляцію, знецінивши карбованець і підірвавши рівень життя, над збереженням якого так уперто працював уряд. Наповнення банків величезними сумами державного боргу відразу могло мати аналогічний ефект, викликаючи сумніви, наскільки надійно управляється економіка. Підвищення податків або значне усунення державних видатків у бік оборони також з'їдають особисті доходи. І кожен із цих заходів підірве атмосферу спокою, контролю та стабільності, яку Путін щосили намагається підтримувати.

"Путіну вдалося захистити російську економіку від найгірших наслідків війни та санкцій, але таким чином, що виграти війну стає важко", - зазначається у матеріалі.