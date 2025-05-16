РФ хоче прямих переговорів з Україною в Стамбулі без США, - росЗМІ

За словами джерела, на початку зустрічі, після привітання, переговорну кімнату покине представник Туреччини.

У тому ж числі російська делегація виступає проти присутності американських представників на прямих переговорах з Україною.

Тим часом BBC пише, що американська сторона ймовірно зустрінеться з російською делегацією напередодні переговорів між Москвою і Києвом.

"Наскільки я розумію, американський чиновник Майкл Антон, старший помічник Рубіо (Марко Рубіо, державний секретар США, - ред.), не буде присутній на зустрічі Росія-Україна-Туреччина під час обіду. Спочатку він зустрінеться з Мединським (Володимир Мединський, очільник російської делегації, - ред.) окремо", - пояснює кореспондент BBC.