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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ хочет прямых переговоров с Украиной в Стамбуле без США, - росСМИ

Фото: Майкл Антон, директор по планированию политики Госдепартамента Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Делегация Российской Федерации (РФ) выступает против того, чтобы американская сторона присутствовала во время российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Интерфакс".

По словам источника, в начале встречи, после приветствия, переговорную комнату покинет представитель Турции.

В том же числе российская делегация выступает против присутствия американских представителей на прямых переговорах с Украиной.

Между тем BBC пишет, что американская сторона вероятно встретится с российской делегацией накануне переговоров между Москвой и Киевом.

"Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Антон, старший помощник Рубио (Марко Рубио, госсекретарь США, - ред.), не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция во время обеда. Сначала он встретится с Мединским (Владимир Мединский, глава российской делегации, - ред.) отдельно", - объясняет корреспондент BBC.

 

Переговоры Украины и России в Турции

Недавно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. При этом он не согласился на западную инициативу по 30-дневному перемирию.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов к личной встрече, однако этого не произошло - Россия направила делегацию.

Переговоры между Киевом и Москвой планировались на 15 мая, но впоследствии их перенесли на 16 мая.

По сообщениям СМИ, сегодня в Стамбуле сначала должна состояться трехсторонняя встреча с участием Украины, США и Турции, а уже после нее - переговоры по формуле Украина-Россия-Турция.

Подробнее о переговорах в Стамбуле - узнайте в материале РБК-Украина.

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