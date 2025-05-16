РФ хочет прямых переговоров с Украиной в Стамбуле без США, - росСМИ

По словам источника, в начале встречи, после приветствия, переговорную комнату покинет представитель Турции.

В том же числе российская делегация выступает против присутствия американских представителей на прямых переговорах с Украиной.

Между тем BBC пишет, что американская сторона вероятно встретится с российской делегацией накануне переговоров между Москвой и Киевом.

"Насколько я понимаю, американский чиновник Майкл Антон, старший помощник Рубио (Марко Рубио, госсекретарь США, - ред.), не будет присутствовать на встрече Россия-Украина-Турция во время обеда. Сначала он встретится с Мединским (Владимир Мединский, глава российской делегации, - ред.) отдельно", - объясняет корреспондент BBC.