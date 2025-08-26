РФ не хоче припиняти війну: у Люксембурзі закликали до жорсткіших санкцій проти росіян

"Я уявляю себе українцем, я не можу прийняти ідею, що можна віддати територію лише тому, що Росія цього хоче. Ви справді думаєте, що вони хочуть перемир’я? Я вагаюся. Я не бачу, щоб там була серйозна позиція, аби зупинити війну", - заявив він.

Беттель наголосив, що світова спільнота повинна посилювати тиск на Росію та чітко демонструвати наслідки санкцій від США та інших країн.

"І тому нам треба посилити тиск на Росію, сказати, що ми хочемо це і це, ми повинні бачити наслідки санкцій від Америки, від інших країн", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що в Москви не має бути іншої альтернативи, крім миру.