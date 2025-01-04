РФ хоче подвоїти кількість центрів "Юнармії" на окупованих територіях України, - ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України планують значно збільшити кількість мілітаристських груп та осередків для дітей. Зокрема, так званих центрів "Юнармії" ворог планує у 2025 році сформувати вдвічі більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними Центру, в намірах окупантів у поточному році на підконтрольних територіях України є збільшення вдвічі кількості центрів "російського аналога гітлер'югенду" - йдеться про центри "Юнармії".
Крім того, передали в ЦНС, представники окупаційних "адміністрацій" збираються також збільшити кількість представників "Руху перших" та мережі мілітарних центрів "Воїн".
"Таким чином росіяни намагаються взяти під контроль діяльність дітей та підлітків й інтегрувати їх у російський інформаційний простір", - зауважили в Центрі.
Далі окупанти агітуватимуть цих учасників мілітарних рухів вступати до військових училищ, щоб потім вони вступали в армію РФ.
"Центр національного спротиву закликає ігнорувати ініціативи ворога й натомість надавати інформацію щодо кожного, хто допомагає ворогу промивати мізки дітям на ТОТ (тимчасово окупованих територіях)", - йдеться в публікації ЦНС.
Раніше повідомлялося, що у грудні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що російські окупанти залучили до "Юнармії" 40 українських дітей із Бердянська Запорізької області.
Нагадаємо, "Юнармія" є російською молодіжною військово-патріотичною мілітарною організацією, яка була заснована Міністерством оборони РФ у 2016 році. Туди долучають дітей у віці від 8 років. Окрім Росії, відділення "Юнармії" існують у Вірменії, Таджикистані, невизнаній Абхазії, а також на тимчасово окупованих територіях України.
Про вербування російськими загарбниками на окупованих територіях дітей в "Юнармію" повідомлялося ще у березні 2023 року.
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