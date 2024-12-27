Росія залучила десятки дітей з Бердянська до "Юнармії", - Лубінець

Росія продовжує порушувати права дітей та перетворює їх на інструменти пропаганди. В рамках цього окупанти залучили до "Юнармії" 40 українських дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"З відкритих джерел стало відомо, що 40 українських дітей із Бердянська, Запорізької області, були залучені до "Юнармія" - так званого “воєнно-патріотичного” руху, який нав’язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму", - наголосив Лубінець.

За його словами, дітей змушують складати "присягу на вірність" Росії, обіцяти "захищати її інтереси" та "плекати великий патріотизм". Після цього їх навчають вогневої та тактичної підготовки, а також керуванню дронами.

"Ці молодіжні рухи використовуються Росією як інструмент для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти власної країни", - пояснив омбудсмен.

Він також підкреслив, що це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

"Згідно з ними дітям гарантується на окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань. Закликаю міжнародну спільноту до рішучих дій: посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії!", - додав Лубінець.