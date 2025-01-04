РФ хочет удвоить количество центров "Юнармии" на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины планируют значительно увеличить количество милитаристских групп и ячеек для детей. В частности, так называемых центров "Юнармии" враг планирует в 2025 году сформировать вдвое больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным Центра, в намерениях оккупантов в текущем году на подконтрольных территориях Украины - увеличение вдвое количества центров "российского аналога гитлерюгенда" - речь идет о центрах "Юнармии".
Кроме того, передали в ЦНС, представители оккупационных "администраций" собираются также увеличить количество представителей "Движения первых" и сети милитарных центров "Воин".
"Таким образом россияне пытаются взять под контроль деятельность детей и подростков и интегрировать их в российское информационное пространство", - отметили в Центре.
Далее оккупанты будут агитировать этих участников милитаристских движений поступать в военные училища, чтобы потом они вступали в армию РФ.
"Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы врага и вместе с тем предоставлять информацию о каждом, кто помогает врагу промывать мозги детям на ВОТ (временно оккупированных территориях)", - говорится в публикации ЦНС.
Ранее сообщалось, что в декабре уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что российские оккупанты привлекли в "Юнармию" 40 украинских детей из Бердянска Запорожской области.
Напомним, "Юнармия" является российской молодежной военно-патриотической милитаристской организацией, основанной Министерством обороны РФ в 2016 году. Туда привлекают детей в возрасте от 8 лет. Кроме России, отделения "Юнармии" существуют в Армении, Таджикистане, непризнанной Абхазии, а также на временно оккупированных территориях Украины.
О вербовке российскими захватчиками на оккупированных территориях детей в "Юнармию" сообщалось еще в марте 2023 года.
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