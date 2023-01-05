Путін знову заїкнувся про переговори з Україною та назвав умови

Президент Росії Володимир Путін знову заговорив про переговори з Україною, заявивши, що нібито Кремль готовий до діалогу. При цьому диктатор не забув нагадати умови російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

Путіна продовжує турбувати нібито "деструктивна роль західних держав" щодо України, яка на думку російського диктатора виражається в "накачуванні озброєннями і військовою технікою".

Щоправда, як зазначає видання, за умови виконання Києвом "вимог, що неодноразово озвучувалися, і з урахуванням нових територіальних реалій".

Зокрема, Путін у розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, "знову підтвердив відкритість РФ до серйозного діалогу щодо України".

Як повідомлялось, у четвер, 5 січня, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. На порядку денному опинилися війна в Україні, ситуація в Сирії та питання енергетичної співпраці між країнами. Своєю чергою, Ердоган в телефонній розмові з Путіним наголосив на "односторонньому припиненні бойових дій" в Україні.

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