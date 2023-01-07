ua ru
Сб, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посол пояснив, чому Україна відкидає поступки та мирні переговори з РФ

Новость на русском →
Україна, Субота 07 січня 2023 17:27
Посол пояснив, чому Україна відкидає поступки та мирні переговори з РФ Фото: Вадим Пристайко, посол України у Британії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна не бажає обговорювати поступки в війні, що розпочала Росія, а будь-які пропозиції щодо протилежного будуть зустрінуті негайною негативною реакцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Британії Вадима Пристайка під час інтерв'ю для Newsweek.

"Якщо ми зараз зупинимося на будь-яких мирних переговорах, росіяни намагатимуться зберегти захоплені землі, незалежно від того, чого їм вдалося досягти досі. І більшість із цих сфер є досить важливими. Наприклад, це сухопутний міст до Криму", - сказав Пристайко.

Він пояснив, що відразу після початку переговорів росіяни розпочнуть по своїй країні проголошувати перемогу, адже, за словами посла, окупанти не збираються обговорювати мирні плани.

"Вони скажуть своєму народу: "Ми закінчили. Ми зменшили військовий потенціал України через демілітаризацію, ми стали сильнішими, тому що ми маємо більше людей, більше регіонів, більше всього. І ми показали цим "капіталістичним свиням", що багатополярний світ відновлюється. Так, ми втратили деяких солдатів, але це було заради величі матінки Росії", - пояснив посол.

За словами Пристайка, головна задача України зараз донести іноземним партнерам свою відданість звільненню всієї території України, включно з Кримом.

Нагадаємо, минулого місяця російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у небажанні мирних переговорів для припинення війни.

Після чого у Кремлі висловилися про мирний план України, який був представлений на саміті в ООН.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вадим Пристайко Війна Росії проти України
NEWS
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
Посол України про постачання німецьких Marder: це відправна точка для танків Leopard
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет