Посол пояснив, чому Україна відкидає поступки та мирні переговори з РФ

Україна не бажає обговорювати поступки в війні, що розпочала Росія, а будь-які пропозиції щодо протилежного будуть зустрінуті негайною негативною реакцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Британії Вадима Пристайка під час інтерв'ю для Newsweek .

"Якщо ми зараз зупинимося на будь-яких мирних переговорах, росіяни намагатимуться зберегти захоплені землі, незалежно від того, чого їм вдалося досягти досі. І більшість із цих сфер є досить важливими. Наприклад, це сухопутний міст до Криму", - сказав Пристайко.

Він пояснив, що відразу після початку переговорів росіяни розпочнуть по своїй країні проголошувати перемогу, адже, за словами посла, окупанти не збираються обговорювати мирні плани.

"Вони скажуть своєму народу: "Ми закінчили. Ми зменшили військовий потенціал України через демілітаризацію, ми стали сильнішими, тому що ми маємо більше людей, більше регіонів, більше всього. І ми показали цим "капіталістичним свиням", що багатополярний світ відновлюється. Так, ми втратили деяких солдатів, але це було заради величі матінки Росії", - пояснив посол.

За словами Пристайка, головна задача України зараз донести іноземним партнерам свою відданість звільненню всієї території України, включно з Кримом.