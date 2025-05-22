РФ грає останню партію: експерт пояснив, чому наступ окупантів це "дембельський акорд"

"Вони зараз будуть тиснути і класти велику кількість людей в ці м'ясні штурми для того, щоб підтвердити ті посили, які йдуть з міністерства оборони Росії, від адміністрації президента, безпосередньо від Путіна, що вони якщо захочуть, то просунуться дуже сильно і дуже далеко", - каже Гетьман.

За його словами, у російської армії є низка командувачів, які намагаються "прогнутися" перед російським диктатором Володимиром Путіним і показати, що "він дійсно молодець, дуже фаховий командир і може йому за це щось дадуть".

Зокрема, мова про те, що російське командування змагається у тому, хто і наскільки просунеться на фронті в Україні. Адже там рахується саме просування, а не кількість втрат серед окупантів.

"Тому дійсно будуть тиснути, це буде відчайдушно. Ця спроба - це така пісня, як то кажуть "дембельский акорд" у росіян. Далі, якщо у них нічого суттєво не вдасться в цій наступальній кампанії, я дуже обережно припускаю, що не вдасться, то на наступну наступальну кампанію, як кажуть економісти, у них просто не буде ресурсу, не буде можливостей", - заявив Гетьман.