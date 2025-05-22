РФ грає останню партію: експерт пояснив, чому наступ окупантів це "дембельський акорд"

Ситуація на фронтах в Україні дійсно критична. Російська армія спробує тиснути зокрема і за допомогою "м'ясних штурмів".
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Олексій Гетьман.
"Вони зараз будуть тиснути і класти велику кількість людей в ці м'ясні штурми для того, щоб підтвердити ті посили, які йдуть з міністерства оборони Росії, від адміністрації президента, безпосередньо від Путіна, що вони якщо захочуть, то просунуться дуже сильно і дуже далеко", - каже Гетьман.
За його словами, у російської армії є низка командувачів, які намагаються "прогнутися" перед російським диктатором Володимиром Путіним і показати, що "він дійсно молодець, дуже фаховий командир і може йому за це щось дадуть".
Зокрема, мова про те, що російське командування змагається у тому, хто і наскільки просунеться на фронті в Україні. Адже там рахується саме просування, а не кількість втрат серед окупантів.
"Тому дійсно будуть тиснути, це буде відчайдушно. Ця спроба - це така пісня, як то кажуть "дембельский акорд" у росіян. Далі, якщо у них нічого суттєво не вдасться в цій наступальній кампанії, я дуже обережно припускаю, що не вдасться, то на наступну наступальну кампанію, як кажуть економісти, у них просто не буде ресурсу, не буде можливостей", - заявив Гетьман.
Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська вже кілька місяців ведуть постійний наступ на всіх напрямках фронту, при цьому найбільші зусилля окупанти зосереджують у Сумській області.
"Наступальні дії були розпочаті на всіх напрямках, а головним з них став Сумський, де дійсно зосереджено близько 67 тисяч військ. Ми вжили необхідних заходів, щоб не дати їм об'єднатися", - повідомив Зеленський.
За його словами, російські війська працюють над відновленням і перегрупуванням своїх сил.
В ОТУ "Харків" також повідомляли, росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.
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