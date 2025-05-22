РФ играет последнюю партию: эксперт объяснил, почему наступление оккупантов это "дембельский аккорд"

Ситуация на фронтах в Украине действительно критическая. Российская армия попытается давить в том числе и с помощью "мясных штурмов".
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Алексей Гетьман.
"Они сейчас будут давить и класть большое количество людей в эти мясные штурмы для того, чтобы подтвердить те посылы, которые идут из министерства обороны России, от администрации президента, непосредственно от Путина, что они если захотят, то продвинутся очень сильно и очень далеко", - говорит Гетьман.
По его словам, в российской армии есть ряд командующих, которые пытаются "прогнуться" перед российским диктатором Владимиром Путиным и показать, что "он действительно молодец, очень профессиональный командир и может ему за это что-то дадут".
В частности, речь о том, что российское командование соревнуется в том, кто и насколько продвинется на фронте в Украине. Ведь там считается именно продвижение, а не количество потерь среди оккупантов.
"Поэтому действительно будут давить, это будет отчаянно. Эта попытка - это такая песня, как говорится "дембельский аккорд" у россиян. Далее, если у них ничего существенно не удастся в этой наступательной кампании, я очень осторожно предполагаю, что не удастся, то на следующую наступательную кампанию, как говорят экономисты, у них просто не будет ресурса, не будет возможностей", - заявил Гетьман.
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже несколько месяцев ведут постоянное наступление на всех направлениях фронта, при этом наибольшие усилия оккупанты сосредотачивают в Сумской области.
"Наступательные действия были начаты на всех направлениях, а главным из них стал Сумской, где действительно сосредоточено около 67 тысяч войск. Мы приняли необходимые меры, чтобы не дать им объединиться", - сообщил Зеленский.
По его словам, российские войска работают над восстановлением и перегруппировкой своих сил.
В ОТГ "Харьков" также сообщали, россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.
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