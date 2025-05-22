РФ грає останню партію: експерт пояснив, чому наступ окупантів це "дембельський акорд"
Ситуація на фронтах в Україні дійсно критична. Російська армія спробує тиснути зокрема і за допомогою "м'ясних штурмів".
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Олексій Гетьман.
"Вони зараз будуть тиснути і класти велику кількість людей в ці м'ясні штурми для того, щоб підтвердити ті посили, які йдуть з міністерства оборони Росії, від адміністрації президента, безпосередньо від Путіна, що вони якщо захочуть, то просунуться дуже сильно і дуже далеко", - каже Гетьман.
За його словами, у російської армії є низка командувачів, які намагаються "прогнутися" перед російським диктатором Володимиром Путіним і показати, що "він дійсно молодець, дуже фаховий командир і може йому за це щось дадуть".
Зокрема, мова про те, що російське командування змагається у тому, хто і наскільки просунеться на фронті в Україні. Адже там рахується саме просування, а не кількість втрат серед окупантів.
"Тому дійсно будуть тиснути, це буде відчайдушно. Ця спроба - це така пісня, як то кажуть "дембельский акорд" у росіян. Далі, якщо у них нічого суттєво не вдасться в цій наступальній кампанії, я дуже обережно припускаю, що не вдасться, то на наступну наступальну кампанію, як кажуть економісти, у них просто не буде ресурсу, не буде можливостей", - заявив Гетьман.
Літній наступ Росії
Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська вже кілька місяців ведуть постійний наступ на всіх напрямках фронту, при цьому найбільші зусилля окупанти зосереджують у Сумській області.
"Наступальні дії були розпочаті на всіх напрямках, а головним з них став Сумський, де дійсно зосереджено близько 67 тисяч військ. Ми вжили необхідних заходів, щоб не дати їм об'єднатися", - повідомив Зеленський.
За його словами, російські війська працюють над відновленням і перегрупуванням своїх сил.
В ОТУ "Харків" також повідомляли, росіяни накопичують сили, і літня наступальна кампанія фактично вже почалася.
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