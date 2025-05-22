РФ играет последнюю партию: эксперт объяснил, почему наступление оккупантов это "дембельский аккорд"
Ситуация на фронтах в Украине действительно критическая. Российская армия попытается давить в том числе и с помощью "мясных штурмов".
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Алексей Гетьман.
"Они сейчас будут давить и класть большое количество людей в эти мясные штурмы для того, чтобы подтвердить те посылы, которые идут из министерства обороны России, от администрации президента, непосредственно от Путина, что они если захотят, то продвинутся очень сильно и очень далеко", - говорит Гетьман.
По его словам, в российской армии есть ряд командующих, которые пытаются "прогнуться" перед российским диктатором Владимиром Путиным и показать, что "он действительно молодец, очень профессиональный командир и может ему за это что-то дадут".
В частности, речь о том, что российское командование соревнуется в том, кто и насколько продвинется на фронте в Украине. Ведь там считается именно продвижение, а не количество потерь среди оккупантов.
"Поэтому действительно будут давить, это будет отчаянно. Эта попытка - это такая песня, как говорится "дембельский аккорд" у россиян. Далее, если у них ничего существенно не удастся в этой наступательной кампании, я очень осторожно предполагаю, что не удастся, то на следующую наступательную кампанию, как говорят экономисты, у них просто не будет ресурса, не будет возможностей", - заявил Гетьман.
Летнее наступление России
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уже несколько месяцев ведут постоянное наступление на всех направлениях фронта, при этом наибольшие усилия оккупанты сосредотачивают в Сумской области.
"Наступательные действия были начаты на всех направлениях, а главным из них стал Сумской, где действительно сосредоточено около 67 тысяч войск. Мы приняли необходимые меры, чтобы не дать им объединиться", - сообщил Зеленский.
По его словам, российские войска работают над восстановлением и перегруппировкой своих сил.
В ОТГ "Харьков" также сообщали, россияне накапливают силы, и летняя наступательная кампания фактически уже началась.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.