РФ играет последнюю партию: эксперт объяснил, почему наступление оккупантов это "дембельский аккорд"

Ситуация на фронтах в Украине действительно критическая. Российская армия попытается давить в том числе и с помощью "мясных штурмов".

"Они сейчас будут давить и класть большое количество людей в эти мясные штурмы для того, чтобы подтвердить те посылы, которые идут из министерства обороны России, от администрации президента, непосредственно от Путина, что они если захотят, то продвинутся очень сильно и очень далеко", - говорит Гетьман.

По его словам, в российской армии есть ряд командующих, которые пытаются "прогнуться" перед российским диктатором Владимиром Путиным и показать, что "он действительно молодец, очень профессиональный командир и может ему за это что-то дадут".

В частности, речь о том, что российское командование соревнуется в том, кто и насколько продвинется на фронте в Украине. Ведь там считается именно продвижение, а не количество потерь среди оккупантов.

"Поэтому действительно будут давить, это будет отчаянно. Эта попытка - это такая песня, как говорится "дембельский аккорд" у россиян. Далее, если у них ничего существенно не удастся в этой наступательной кампании, я очень осторожно предполагаю, что не удастся, то на следующую наступательную кампанию, как говорят экономисты, у них просто не будет ресурса, не будет возможностей", - заявил Гетьман.