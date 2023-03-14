У РФ говорять про автоматичне продовження зернової угоди, якщо не буде заперечень, - ЗМІ

Так, у РФ зазначають, що якщо не буде висловлено небажання будь-якої зі сторін, пролонгація цієї угоди відбудеться автоматично. На цьому акцентувало джерело агентства, знайоме з деталями переговорів навколо угоди.

"Зернова угода не передбачає спеціальних механізмів продовження, вона продовжить дію після 18 березня, якщо хтось з учасників не виступить проти", - йдеться у публікації.

Угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, зупиненого після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, було підписано Туреччиною, ООН, РФ та Україною у липні 2022 року.

Пізніше домовленості щодо зерна було продовжено ще на 120 днів, починаючи з 19 листопада.

Нагадаємо, що раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наша держава наполягає на безстроковому продовженні "зернової угоди".

Крім того, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв про впевненість Анкари, що "зернову угоду" буде продовжено.