В РФ говорят об автоматическом продлении зернового соглашения, если не будет возражений, - СМИ

Так, в РФ отмечают, что если не будет высказано нежелание любой из сторон, пролонгация данного соглашения произойдет автоматом. На этом акцентировал некий источник агентства, знакомый с деталями переговоров вокруг соглашения.

"Зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления, она продолжит действие после 18 марта, если кто-либо из участников не выступит против", - говорится в публикации.

Соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, приостановленного после начала полномасштабного вторжения России в Украину, было подписано Турцией, ООН, РФ и Украиной в июле 2022 года.

Позже договоренности по зерну были продлены еще на 120 дней, начиная с 19 ноября.

Напомним, что ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что наше государство настаивает на бессрочном продлении "зернового соглашения".

Кроме того, министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял об уверенности Анкары, что "зерновое соглашение" будет продлено.