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У РФ говорять про автоматичне продовження зернової угоди, якщо не буде заперечень, - ЗМІ

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Вівторок 14 березня 2023 07:52
У РФ говорять про автоматичне продовження зернової угоди, якщо не буде заперечень, - ЗМІ Фото: у Росії висловилися щодо продовження "зернової угоди" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Росії уточнили позицію щодо продовження "зернової угоди", дія якої закінчується 18 березня, і тепер заявляють про автоматичну пролонгацію цих домовленостей. Перед цим у МЗС РФ погоджувалися продовжити угоду лише на 60 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Так, у РФ зазначають, що якщо не буде висловлено небажання будь-якої зі сторін, пролонгація цієї угоди відбудеться автоматично. На цьому акцентувало джерело агентства, знайоме з деталями переговорів навколо угоди.

"Зернова угода не передбачає спеціальних механізмів продовження, вона продовжить дію після 18 березня, якщо хтось з учасників не виступить проти", - йдеться у публікації.

Угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, зупиненого після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, було підписано Туреччиною, ООН, РФ та Україною у липні 2022 року.

Пізніше домовленості щодо зерна було продовжено ще на 120 днів, починаючи з 19 листопада.

Нагадаємо, що раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наша держава наполягає на безстроковому продовженні "зернової угоди".

Крім того, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявляв про впевненість Анкари, що "зернову угоду" буде продовжено.

При цьому 13 березня заступник глави МЗС РФ Сергій Вершинін заявив, що Москва не проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів.

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