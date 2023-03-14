ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В РФ говорят об автоматическом продлении зернового соглашения, если не будет возражений, - СМИ

Новина українською →
Вторник 14 марта 2023 07:52
В РФ говорят об автоматическом продлении зернового соглашения, если не будет возражений, - СМИ Фото: в России высказались относительно продления "зернового соглашения" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В России уточнили позицию относительно продления "зернового соглашения", действие которого истекает 18 марта, и теперь заявляют об автоматической пролонгации данных договоренностей. Перед этим в МИД РФ соглашались продолжить сделку лишь на 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Так, в РФ отмечают, что если не будет высказано нежелание любой из сторон, пролонгация данного соглашения произойдет автоматом. На этом акцентировал некий источник агентства, знакомый с деталями переговоров вокруг соглашения.

"Зерновая сделка не предусматривает специальных механизмов продления, она продолжит действие после 18 марта, если кто-либо из участников не выступит против", - говорится в публикации.

Соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, приостановленного после начала полномасштабного вторжения России в Украину, было подписано Турцией, ООН, РФ и Украиной в июле 2022 года.

Позже договоренности по зерну были продлены еще на 120 дней, начиная с 19 ноября.

Напомним, что ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что наше государство настаивает на бессрочном продлении "зернового соглашения".

Кроме того, министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял об уверенности Анкары, что "зерновое соглашение" будет продлено.

При этом 13 марта заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва не против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но "только на 60 дней".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация зерновой коридор
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины