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РФ готується до серйозної ескалації війни, ця осінь та зима стануть ключовими, - Туск

03:00 29.08.2026 Сб
2 хв
За словами польского прем'єра, РФ готується до ескалації не лише в Україні, а й в усьому регіоні
aimg Юлія Маловічко
Фото: польский прем'єр Дональд Туск (Getty Images)

Від РФ спостерігаються сигнали, які свідчать про серйозну підготовку агресора до ескалації. Наближчі сім-вісім місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Туск звернув увагу на ситуацію з безпекою та заявив, що існують сигнали щодо можливої підготовки Росії до подальшої ескалації.

Польський прем'єр наголосив, що найближчі місяці матимуть особливе значення з точки зору безпеки не лише для України, а й для Польщі та інших країн регіону.

"Найближчі 7-8 місяців будуть критичними для безпеки України, Польщі та всього регіону", - заявив Туск.

Він також зазначив, що до можливого розвитку подій необхідно ставитися максимально серйозно. За словами прем'єр-міністра Польщі, наявні сигнали свідчать про те, що Росія може готуватися до подальшої ескалації напруженості.

Як пише видання, заява Туска прозвучала на тлі триваючої війни Росії проти України та збереження високого рівня загроз для безпеки в Європі.

Як повідомлялось напередодні, голова ЦРУ Джон Реткліфф попередив Москву про небезпеку ескалації в Україні.

Також днями повідомлялось, що у Кремлі не виключають подальшої ескалації війни, а частина чиновників уже допускає можливість застосування ядерної зброї як крайнього заходу.

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Дональд ТускРосійська ФедераціяВійна в Україні