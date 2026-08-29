РФ готовится к серьезной эскалации войны, эта осень и зима станут ключевыми, - Туск

От РФ наблюдаются сигналы, свидетельствующие о серьезной подготовке агрессора к эскалации. В ближайшие семь-восемь месяцев могут стать критическими для безопасности Украины, Польши и всего региона.
Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Туск обратил внимание на ситуацию с безопасностью и заявил, что существуют сигналы о возможной подготовке России к дальнейшей эскалации.
Польский премьер подчеркнул, что в ближайшие месяцы будут иметь особое значение с точки зрения безопасности не только для Украины, но и для Польши и других стран региона.
" Ближайшие 7-8 месяцев будут критическими для безопасности Украины , Польши и всего региона", – заявил Туск.
Он также отметил, что к возможному развитию событий необходимо относиться максимально серьезно. По словам премьер-министра Польши, имеющиеся сигналы говорят о том, что Россия может готовиться к дальнейшей эскалации напряженности.
Как пишет издание, заявление Туска прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и сохранения высокого уровня угроз безопасности в Европе.
Как сообщалось накануне, глава ЦРУ Джон Рэтклифф предупредил Москву об опасности эскалации в Украине.
Также на днях сообщалось, что в Кремле не исключают дальнейшую эскалацию войны, а часть чиновников уже допускает возможность применения ядерного оружия в качестве крайней меры.