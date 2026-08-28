Путін побачив слабкість США після війни з Іраном, - The Washington Post

Розвідка США вважає, що війна з Іраном послабила Вашингтон. На цьому фоні голова ЦРУ Реткліфф попередив Москву про небезпеку ескалації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Washington Post.

Розвідка повідомила про оцінку Кремля

За даними видання, поїздці Реткліффа до Москви передували нові розвідувальні відомості про те, як російське керівництво оцінює стратегічне становище США.

Згідно з цією інформацією, у Кремлі вважають, що війна з Іраном послабила можливості Вашингтона. Росія, як передбачається, може розглядати це як можливість посилити тиск на американські інтереси та союзників США у Європі.

При цьому джерела газети не розкрили, яким чином були отримані ці відомості та наскільки американські аналітики впевнені у їхній достовірності.

Що Реткліфф сказав Москві

Подробиці переговорів директора ЦРУ із російським керівництвом залишаються засекреченими. Однак одне із джерел повідомило WP, що Реткліфф попередив Москву: подальше суттєве посилення війни проти України може мати негативні наслідки для самої Росії.

За словами співрозмовника видання, сенс візиту полягав не лише в оцінці становища російських військ, які не змогли досягти перелому на фронті.

Поїздка була пов'язана і з тим, що Москва, ймовірно, сприймає США як виснажені затяжною військовою кампанією і не здатні активно втручатися.

Реткліфф також дав зрозуміти російським чиновникам, що масштабна ескалація проти України може змінити позицію Дональда Трампа та підштовхнути президента США до більш активної підтримки Володимира Зеленського.

На тлі проблем із боєприпасами

Розвідувальна оцінка з'явилася після повідомлень про зниження боєготовності американських військ та нестачу боєприпасів через тривалу кампанію проти Ірану.

Міністр оборони США Піт Хегсет та інші представники адміністрації заперечували наявність серйозного дефіциту, проте водночас домагалися від виробників зброї прискорення випуску продукції.