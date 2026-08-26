Чиновники у РФ вважають, що Путін може піти на ядерний удар по Україні, - ЗМІ

У Кремлі не виключають подальшої ескалації війни, а частина чиновників уже допускає можливість застосування ядерної зброї як крайнього заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами співрозмовників видання, наближених до Кремля, посилення бойових дій змушує дедалі більше російських чиновників припускати, що російський диктатор Володимир Путін у певний момент може розглянути застосування тактичної ядерної зброї проти України.

Йдеться саме про крайній сценарій. Наразі немає ознак того, що Росія готується до застосування ядерної зброї. Водночас у Москві, за даними Bloomberg, активніше обговорюють можливі варіанти подальшої ескалації.

У РФ говорять про ядерний сценарій

Ризик застосування ядерної зброї Росією давно залишається одним із головних побоювань західних чиновників. Путін неодноразово використовував ядерну риторику під час повномасштабної війни, намагаючись вплинути на рішення країн, які підтримують Україну.

Останнім часом у Росії, за даними Bloomberg, посилилися позиції прихильників жорсткішої лінії. Для частини російських чиновників поразка у війні може бути неприйнятнішим сценарієм, ніж її подальше продовження.

Водночас тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічної меншою дальністю та потужністю. Її призначенням вважається застосування на полі бою, однак наслідки вибуху та радіоактивного забруднення можуть бути масштабними.

Чому ядерний удар поки вважають малоймовірним

Попри побоювання, експерти не бачать ознак безпосередньої підготовки Росії до такого кроку.

Фіона Хілл, старша наукова співробітниця Брукінгського інституту та колишня радниця з питань національної безпеки трьох президентів США, вважає, що Путін продовжує перевіряти, наскільки далеко може зайти у протистоянні із Заходом.

За її словами, саме тому важливими залишаються узгоджені дії союзників України та послідовний дипломатичний тиск.

Водночас директор Центру "Карнегі Росія-Євразія" Олександр Габуєв оцінює ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї як вкрай низький.

На його думку, на сучасному розосередженому полі бою така зброя має обмежену військову ефективність, тоді як політична ціна порушення ядерного табу була б надзвичайно високою.

"Доки у Москви є можливості для ескалації конфлікту за допомогою звичайної зброї, зокрема шляхом посилення ракетних ударів, у неї мало стимулів перетинати ядерний поріг", - зазначив Габуєв.