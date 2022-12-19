РФ готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, - ISW

У публікації експерти наводять низку факторів, які можуть свідчити про такі плани Кремля щодо чергового масштабного вторгнення у 2023 році.

Російське військове керівництво веде кампанію по удаванню себе частиною ефективного апарату воєнного часу, намагаючись змінити громадську думку про невдачі РФ у її війні проти України.

Так, Міноборони РФ опублікувало 18 грудня кадри, на яких, як повідомляється, голова військового відомства Сергій Шойгу перебуває з робочою поїздкою в Південному військовому окрузі (ПВО) та інспектує угруповання російських військ у зоні бойових дій в Україні. Повідомляється, що Шойгу заслухав доповіді від польових командирів і спілкувався безпосередньо з особовим складом на передовій, приділяючи "особливу увагу організації всебічного забезпечення військ, умовам дислокації особового складу в польових умовах, а також роботі медичних і тилових частин".

А за день до цього, 17 грудня, Міноборони РФ опублікувало кадри, на яких Шойгу присутній на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та командувачем Об'єднаного угрупування військ в Україні Сергієм Суровікіним для обговорення найближчих та середньострокових пропозицій для російських операцій в Україні.

Нещодавні дії Шойгу дозволяють припустити, що Міноборони Росії намагається зміцнити свою репутацію ефективного військового органу перед послідовною критикою його ведення війни з боку провоєнної спільноти, зазначають аналітики.

Нещодавні узгоджені зусилля російських військових чиновників презентувати себе активно залученими до планування та контролю воєнних дій, особливо за відсутності відчутних воєнних перемог в Україні, можуть свідчити про те, що РФ готується до нового наступу на Україну найближчими місяцями, йдеться у матеріалі ISW.

"Візит Шойгу до ПВО - з його наголосом на матеріально-технічне забезпечення та медичну підтримку - ймовірно, є частиною спроби показати, що військове керівництво виправляє руйнівні невдачі російських збройних сил у тих областях, які були предметом постійних гнівних коментарів з боку військових блогерів та протестів солдатів та їхніх сімей", - зазначається у публікації.

Додамо, що також аналітики ISW припускають, що запланована на 19 грудня зустріч Путіна з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком може бути частиною тих самих зусиль, спрямованих на демонстрацію активності, а також створення інформаційних умов для нового етапу війни проти України.