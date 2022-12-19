РФ готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы, - ISW

Российское военно-политическое руководство предпринимает усилия по подготовке к новому наступлению на Украину, которое может состояться в ближайшие месяцы.

В публикации эксперты приводят ряд факторов, которые могут свидетельствовать о таких планах Кремля относительно очередного масштабного вторжения в 2023 году.

Российское военное руководство ведет кампанию по представлению себя частью эффективного аппарата военного времени, пытаясь изменить общественное мнение о неудачах РФ в ее войне против Украины.

Та, Минобороны РФ опубликовало 18 декабря кадры, на которых, как сообщается, глава военного ведомства Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Южном военном округе (ЮВО) и инспектирует группировку российских войск в зоне боевых действий в Украине. Сообщается, что Шойгу заслушал доклады от полевых командиров и напрямую общался с личным составом на передовой, уделяя "особое внимание организации всестороннего обеспечения войск, условиям дислокации личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых частей".

А за день до этого, 17 декабря, Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых Шойгу присутствует на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующим Объединенной группировкой войск в Украине Сергеем Суровикиным для обсуждения ближайших и среднесрочных предложений для российских операций в Украине.

Недавние действия Шойгу позволяют предположить, что Минобороны России пытается укрепить свою репутацию эффективного военного органа перед лицом последовательной критики его ведения войны со стороны провоенного сообщества, отмечают аналитики.

Недавние согласованные усилия российских военных чиновников представить себя активно вовлеченными в планирование и контроль военных действий, особенно в отсутствие ощутимых военных побед в Украине, могут свидетельствовать о том, что РФ готовится к новому наступлению на Украину в ближайшие месяцы, говорится в материале ISW.

"Визит Шойгу в ЮВО - с его упором на материально-техническое обеспечение и медицинскую поддержку - вероятно, является частью попытки показать, что военное руководство исправляет разрушительные неудачи российских вооруженных сил в тех областях, которые были предметом постоянных гневных комментариев со стороны военных блогеров и протестов солдатов и их семей", - указывается в публикации.

Добавим, что также аналитики ISW предполагают, что запланированная на 19 декабря встреча Путина с самопровозглашенным президентом Белоруси Александром Лукашенко может быть частью тех же усилий, направленных на демонстрацию активности, а также на создание информационных условий для нового этапа войны против Украины.