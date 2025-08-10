РФ готується до нафтового шоку: ціна може впасти до 40 доларів за барель, - розвідка

Світові ціни на нафту можуть упасти до 40–50 доларів за барель вже наприкінці 2025 - на початку 2026 року.

Як повідомляє розвідка, наразі барель коштує 66–68 доларів, але ринок уже переживає нову цінову війну, яка загрожує подальшим падінням котирувань.

Основним драйвером зниження став розвал домовленостей в рамках ОПЕК+. Саудівська Аравія значно збільшує видобуток, створюючи надлишок пропозиції на ринку.

Паралельно експортери сланцевої нафти, незважаючи на низькі ціни, нарощують буріння та видобуток, посилюючи тиск на ринок.

Додаткові ризики для цін створює уповільнення економіки Китаю - одного з головних споживачів нафти.

Крім того, збільшення експорту сировини з Бразилії, Гаяни та Норвегії тільки підвищує надлишок пропозиції.

На відміну від попередніх років, геополітичні ризики вже майже не впливають на нафтові котирування, що свідчить про формування нового балансу попиту та пропозиції.

Якщо тенденція збережеться, російський фонд прогнозує "шокову" ціну на нафту у діапазоні 40–50 доларів за барель, що значно позначиться на світових економіках та бюджети країн-експортерів.