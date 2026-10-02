РФ готує удари по ядерних об'єктах України, щоб змусити її до поступок, - FT

Згідно із заявою президента України та оцінкою української розвідки, про яку українські та європейські офіційні особи повідомили виданню, основними цілями російських ударів є Київ, Харків та Одеса.

Крім того, українські та європейські фахівці з питань безпеки, обізнані із розвідувальними даними, заявили, що у плани Росії також входить Львів.

FT з посиланням на українських офіційних осіб пише, що Москва планує вдарити по ядерних об’єктах, щоб відключити їх від енергосистеми. Це посилить тиск на Київ для того, щоб змусити його поступитися вимогам Росії на початку 2027 року.

Стратегія щодо біженців

За словами офіційних осіб, новий потік біженців у бік ЄС також є частиною стратегії Москви. Він посилює побоювання щодо того, що великий приплив українців створить додаткове навантаження на країни, де зростають антимігрантські настрої.

Зокрема, цього року зросла напруженість у відносинах із сусідньою Польщею зросла, що призвело до збільшення кількості нападів на українців.