РФ готовит термобарические "скиды" в районе Гуляйполя: чем это опасно для ВСУ

Российские оккупанты на Гуляйпольском направлении получили большое количество термобарических ручных гранат, которые они будут использовать для "скидов" с дронов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"По данным нашей разведки, на Гуляйпольском направлении несколько дней назад российские подразделения беспилотных летательных аппаратов получили около полутора тысяч термобарических ручных гранат для того, чтобы производить "скиды" по нашим позициям", - рассказал Волошин. Он уточнил, что россияне хотят подорвать укрытия украинских защитников при помощи такого вооружения.