РФ готовит термобарические "скиды" в районе Гуляйполя: чем это опасно для ВСУ

Запорожская область, Вторник 13 января 2026 21:48
РФ готовит термобарические "скиды" в районе Гуляйполя: чем это опасно для ВСУ Иллюстративное фото: россияне хотят применить термобарические гранаты против ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Российские оккупанты на Гуляйпольском направлении получили большое количество термобарических ручных гранат, которые они будут использовать для "скидов" с дронов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"По данным нашей разведки, на Гуляйпольском направлении несколько дней назад российские подразделения беспилотных летательных аппаратов получили около полутора тысяч термобарических ручных гранат для того, чтобы производить "скиды" по нашим позициям", - рассказал Волошин.

Он уточнил, что россияне хотят подорвать укрытия украинских защитников при помощи такого вооружения.

Термобарическое оружие

Термобарическое оружие представляет собой класс боеприпасов, действие которых основано на использовании атмосферного кислорода для усиления взрывной мощности.

При подрыве термобарического устройства топливная смесь распыляется и затем воспламеняется за счет кислорода из воздуха, что создает мощную ударную волну и высокотемпературный взрыв, более энергичный, чем у обычных боеприпасов одинакового веса.

Такие устройства могут применяться как из переносных гранатометов, так и с самолетов и других платформ.

Термобарические гранаты - это вид термобарических боеприпасов, которые предназначены для поражения живой силы, укрытий и легкобронированной техники противника.

К слову, 24 декабря украинское подразделение ударных дронов Lasar’s Group уничтожило огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", которая стреляет термобарическими боеприпасами.

