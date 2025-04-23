РФ готує на півдні штурми на трьох напрямках з дня на день, - Волошин

Посилення обстрілів

Волошин зазначив, що росіяни створювали видимість того, що вони дотримуються "великоднього перемир'я". Одразу після його завершення окупанти посилили артилерійські обстріли та удари дронами-камікадзе. Також зросла кількість ударів авіаційними бомбами.

Загалом минулої доби ворог застосував на півдні 18 керованих авіабомб і 99 некерованих авіаційних ракет. Росіяни цілилися по населених пунктах біля лінії бойового зіткнення. Зокрема, удар було завдано по Гуляйполю.

Штурми Росії

Також речник Сил оборони півдня наголосив, що на Новопавлівському напрямку в Донецькій області Росія провела за минулу добу 17 штурмів.

При цьому на Оріхівському напрямку, де минулого тижня ворог робив спробу масованого штурму, зараз штурмів поменшало - там фіксується 5-7 спроб наступу ворога за добу.

Найнапруженішими напрямками залишаються Оріхівський і Новопавлівський. Також "неспокійно" в районі Гуляйполя та Малинівки. Там відбуваються постійні обстріли ворога.

"За даними нашої розвідки, противник зібрав на цих трьох напрямках (Оріхівський, Новопавлівський і Гуляйпільський - теж) певну кількість сил і засобів, щоб з дня на день активізувати там свої штурмові дії. Вони там зібрали і особовий склад - штурмовиків, і є достатня кількість техніки, серед яких ББМ (бойові броньовані машини - ред.), велика кількість мотоциклів і легкомоторної техніки", - розповів Волошин.

Він зазначив, що росіяни використовують мотоцикли, баггі та квадроцикли, щоб якнайшвидше дістатися до українських траншей, укріплень і ліній оборони. При цьому по такій техніці складніше поцілити, ніж у піхотинця.

"Щодня в нашій зоні відповідальності ми знищуємо приблизно два десятки таких мотоциклів, ще до десятка баггі та різних квадроциклів", - уточнив речник Сил оборони Півдня.

Втрати РФ

За його словами, росіяни щодня втрачають близько 100 солдатів на півдні. Зокрема, минулої доби українські воїни знищили 91 окупанта, а 21 квітня - 113.

Під час "різдвяного перемир'я" Росія проводила розвідку українських позицій, а також евакуацію загиблих і поранених із поля бою.

"Ми спостерігали, як ворог піднімав білі прапори з червоними хрестами та евакуював свої втрати не тільки на сухопутній території, а на човнах, коли він намагався з островів вивезти своїх людей або підвезти якісь вантажі, боєприпаси", - розповів Волошин.