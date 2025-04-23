РФ готовит на юге штурмы на трех направлениях со дня на день, - Волошин

Усиление обстрелов

Волошин отметил, что россияне создавали видимость того, что они придерживаются "пасхального перемирия". Сразу после его завершения оккупанты усилили артиллерийские обстрелы и удары дронами-камикадзе. Также возросло количество ударов авиационными бомбами.

Всего за прошедшие сутки враг применил на юге 18 управляемых авиабомб и 99 неуправляемых авиационных ракет. Россияне целились по населенным пунктам возле линии боевого столкновения. В частности, удар был нанесен по Гуляйполю.

Штурмы России

Также спикер Сил обороны юга подчеркнул, что на Новопавловском направлении в Донецкой области Россия провела за прошедшие сутки 17 штурмов .

При этом на Ореховском направлении, где на прошлой неделе враг делал попытку массированного штурма, сейчас штурмов стало меньше - там фиксируется 5-7 попыток наступления врага за сутки.

Самыми напряженными направлениями остаются Ореховское и Новопавловское. Также "неспокойно" в районе Гуляйполя и Малиновки. Там происходят постоянные обстрелы врага.

"По данным нашей разведки, противник собрал на этих трех направлениях (Ореховский, Новопавловский и Гуляйпольский - тоже) определенное количество сил и средств, чтобы со дня на день активизировать там свои штурмовые действия. Они там собрали и личный состав - штурмовиков, и есть достаточное количество техники, среди которых ББМ (боевые бронированные машины - ред.), большое количество мотоциклов и легкомоторной техники", - рассказал Волошин.

Он отметил, что россияне используют мотоциклы, багги и квадроциклы, чтобы как можно скорее добраться до украинских траншей, укреплений и линий обороны. При этом по такой технике сложнее попасть, чем в пехотинца.

"Каждый день в нашей зоне ответственности мы уничтожаем примерно два десятка таких мотоциклов, еще до десятка багги и разных квадроциклов", - уточнил спикер Сил обороны Юга.

Потери РФ

По его словам, россияне каждый день теряют около 100 солдат на юге. В частности, за прошедшие сутки украинские воины уничтожили 91 оккупанта, а 21 апреля - 113.

Во время "рождественского перемирия" Россия проводила разведку украинских позиций, а также эвакуацию погибших и раненых с поля боя.

"Мы наблюдали, как враг поднимал белые флаги с красными крестами и эвакуировал свои потери не только на сухопутной территории, а на лодках, когда он пытался с островов вывезти своих людей или подвезти какие-то грузы, боеприпасы", - рассказал Волошин.